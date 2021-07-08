ДТП с участием восьми машин случилось под Ростовом

Столкновение грузовой фуры и семи легковых автомобилей произошло в Ростовской области, двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла на 1100-м километре трассы М-4 "Дон". По имеющимся сведениям, фура врезалась в Volkswagen Passat, ее отбросило на отбойник, затем по цепочке задело остальные автомобили.

В экстренных службах отметили, что участники движения не соблюдали необходимую дистанцию.

Агентство со ссылкой на источник в спасательном ведомстве области передает, что пострадавшие отказались от госпитализации. Получившим травмы участникам ДТП оказали на месте необходимую медпомощь.