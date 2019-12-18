Дроздов с пенсионерами связал варежки для детей

Участники проекта «Активное долголетие» из подмосковного Наро-Фоминска вместе с известными ведущими телевидения, а также актёрами кино связали варежки для детей. Мастер-класс во дворце культуры «Звезда» привлёк более ста пожилых людей.

К жителям присоединились ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, заслуженный артист России Алексей Огурцов, актер и режиссер Анатолий Журавлев. Как рассказал Дроздов, варежки ему пригодятся при занятиях скандинавской ходьбой. Она, по словам телеведущего, помогает поддерживать себя в тонусе, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

Все связанные варежки направят в социально-реабилитационные центры и интернаты для детей. В рамках программы «Активное долголетие» во всех муниципалитетах Подмосковья планируется открыть досуговые центры для пенсионеров.

