Драгоценный конфискат. Во Франции с молотка уйдут 300 предметов

На торгах можно приобрести дорогие машины, элитные вина и часы люксовых производителей – «310 лотов, состоящих из предметов, конфискованных в рамках уголовных процедур», например, по делам об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.

Планируется, что вырученные от продажи средства направят в бюджет Франции, а также в ряд социальных фондов и на выплату компенсации ущерба потерпевшим. В торгах зарегистрировались около 6 тысяч участников.

Как отметил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, практика конфискации должна привести к тому, чтобы преступления стали невыгодными.

В Женеве 10 ноября пройдут торги Sotheby’s, главным лотом которых станут драгоценности династии Романовых, тайно вывезенные из России накануне Октябрьской революции 1917 года, сообщает «РЕН ТВ».

