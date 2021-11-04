Драгоценный конфискат. Во Франции с молотка уйдут 300 предметов

Автомобили, драгоценности с бриллиантами и другие дорогостоящие товары – всего около 300 предметов роскоши, конфискованных у преступников, - будут проданы на аукционе во Франции. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP).

Автомобили из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» продадут на аукционе

На торгах можно приобрести дорогие машины, элитные вина и часы люксовых производителей – «310 лотов, состоящих из предметов, конфискованных в рамках уголовных процедур», например, по делам об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.

Планируется, что вырученные от продажи средства направят в бюджет Франции, а также в ряд социальных фондов и на выплату компенсации ущерба потерпевшим. В торгах зарегистрировались около 6 тысяч участников.

Как отметил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, практика конфискации должна привести к тому, чтобы преступления стали невыгодными.

В Женеве 10 ноября пройдут торги Sotheby’s, главным лотом которых станут драгоценности династии Романовых, тайно вывезенные из России накануне Октябрьской революции 1917 года, сообщает «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:АукционПреступленияКонфискацияФранция
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