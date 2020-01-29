Министр связи предложил облегчить доступ силовиков к персональным данным
Новый министр связи РФ Максут Шадаев, пришедший в правительство из «Ростелекома», предложил обеспечить занимающимся оперативно-розыскной деятельностью силовикам доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию, показанную Шадаевым на заседании профильной рабочей группы Госсовета 27 января.
Облегченный доступ для силовиков к данным банков, операторов связи и интернет-сервисов предлагается обеспечить к 2024 году, утверждается в материале. Сейчас правоохранительные органы могут запросить информацию о содержании телефонных разговоров и переписки в мессенджерах только через суд.
Шадаев также выступил со своими предложениями по цифровизации здравоохранения и цифровым удостоверениям личности.
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