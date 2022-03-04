Доступ к Twitter ограничили в РФ

Доступ к социальной сети Twitter на территории России ограничили. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что мера принята в связи с «распространением недостоверной операции о специальной военной операции на Украине».



В начале марта ведомство замедлило скорость работы социальной платформы. Чтобы снять ограничения Twitter нужно было удалить запрещённые материалы, отмечает ведомство.

Кроме того, по данным ведомства, социальная сеть также не выполнила требование закона «О приземлении», согласно которому Twitter должен был до 1 января создать представительство в РФ и организовать на сайте форму обращения для российских пользователей.

