Доступ к Twitter ограничили в РФ
Доступ к социальной сети Twitter на территории России ограничили. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
Отмечается, что мера принята в связи с «распространением недостоверной операции о специальной военной операции на Украине».
В начале марта ведомство замедлило скорость работы социальной платформы. Чтобы снять ограничения Twitter нужно было удалить запрещённые материалы, отмечает ведомство.
Кроме того, по данным ведомства, социальная сеть также не выполнила требование закона «О приземлении», согласно которому Twitter должен был до 1 января создать представительство в РФ и организовать на сайте форму обращения для российских пользователей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Доступ к Twitter ограничили в РФ
- На Украине заочно арестован режиссер Михалков
- Путин утвердил закон о санкциях против иностранцев
- Путин утвердил закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ
- Гипермаркеты «Ашан» будут ограничивать продажу отдельных товаров
- Шнуров выпустил песню с критикой российской «элиты»
- Боррель: ЕС изучает вопрос отключения от SWIFT других банков РФ
- Немецкий концерн Henkel заморозил все инвестиции в России
- Роскомнадзор заблокировал Facebook в России
- Electronic Arts прекратила продажи своих продуктов в РФ и Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru