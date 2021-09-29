Доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» заблокирован
29 сентября 202109:32
Доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» заблокирован решением министерства информации Белоруссии. При попытке зайти на сайт из Белоруссии, появляется сообщение, в котором указывается, что «доступ к информационному ресурсу ограничен» в соответствии с законом «О средствах массовой информации».
Никакой дополнительной информации не сообщается. Также неизвестно, временный или постоянный характер носит блокировка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru