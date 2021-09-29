Доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» заблокирован

Доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» заблокирован решением министерства информации Белоруссии. При попытке зайти на сайт из Белоруссии, появляется сообщение, в котором указывается, что «доступ к информационному ресурсу ограничен» в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

Никакой дополнительной информации не сообщается. Также неизвестно, временный или постоянный характер носит блокировка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:БелоруссияБлокировка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры