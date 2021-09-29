Доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» заблокирован решением министерства информации Белоруссии. При попытке зайти на сайт из Белоруссии, появляется сообщение, в котором указывается, что «доступ к информационному ресурсу ограничен» в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

Никакой дополнительной информации не сообщается. Также неизвестно, временный или постоянный характер носит блокировка.

