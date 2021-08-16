Дорожные камеры в Москве выписали 15 млн штрафов в 2021 году
За первые семь месяцев 2021 года Госавтоинспекция оформила 16 миллионов нарушений правил дорожного движения, из них 15 миллионов было зафиксировано дорожными камерами.
При этом отмечается, что нарушения были выявлены не только у водителей, но и у пешеходов – 70 тысяч нарушений.
Ранее стало известно, что ГИБДД и Росгвардия для выявления нарушителей правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах начали использовать дроны в 17 российских регионах.
Как отметили в МВД, дроны применяют на аварийно-опасных участках дорог, где нет автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Найдены тела всех восьми погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
- Дорожные камеры в Москве выписали 15 млн штрафов в 2021 году
- «Американская афера». Кадыров прокомментировал события в Афганистане
- Кабулов: Талибы более договороспособны, чем правительство Афганистана
- Авиакомпания Air France приостановила полёты над территорией Афганистана
- СМИ: Паралимпиада в Токио пройдёт без зрителей
- Главы МИД стран ЕС проведут срочную видеоконференцию по Афганистану
- Центризбирком утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму
- СМИ: два зацепившихся за американский самолёт афганца сорвались и погибли
- Эксперт объяснил малообеспеченность Москвы жильём
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru