Дорожные камеры в Москве выписали 15 млн штрафов в 2021 году

За первые семь месяцев 2021 года Госавтоинспекция оформила 16 миллионов нарушений правил дорожного движения, из них 15 миллионов было зафиксировано дорожными камерами.

При этом отмечается, что нарушения были выявлены не только у водителей, но и у пешеходов – 70 тысяч нарушений.

Ранее стало известно, что ГИБДД и Росгвардия для выявления нарушителей правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах начали использовать дроны в 17 российских регионах.

Как отметили в МВД, дроны применяют на аварийно-опасных участках дорог, где нет автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений.

