«Дорогое удовольствие»: В России ежегодно проводят 160 тысяч ЭКО
Доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что необходимо сделать эту процедуру более доступной для граждан.
Необходимо делать процедуру ЭКО более доступной для граждан, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Ежегодно около 160 тысяч ЭКО проводится у нас в России, это данные статистики. Из них только 18% проводятся с оплатой Федерального бюджета, система квотирования. Это мало, не хватает банков хранения. Это новые технологии, там другие помещения. Необходимо, чтобы количество переросло в качество, гонять можно впустую. Это дорогое удовольствие, в основном это платно», - рассказал он.
Одним из эффектов частичной мобилизации эксперты называют выросший на 15–20% спрос на услуги центров репродукции. Только в Екатеринбурге спрос на заморозку биоматериалов вырос в 30 раз. Московские клиники также фиксируют рекордный спрос на услуги криоконсервации. До начала частичной мобилизации в клиниках проводилось 5-6 криоконсерваций в неделю. По данным СМИ, сейчас клиенты на такие услуги есть ежедневно, иногда приходят по три человека в день.
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