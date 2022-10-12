«Дорогое удовольствие»: В России ежегодно проводят 160 тысяч ЭКО

Необходимо делать процедуру ЭКО более доступной для граждан, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Ежегодно около 160 тысяч ЭКО проводится у нас в России, это данные статистики. Из них только 18% проводятся с оплатой Федерального бюджета, система квотирования. Это мало, не хватает банков хранения. Это новые технологии, там другие помещения. Необходимо, чтобы количество переросло в качество, гонять можно впустую. Это дорогое удовольствие, в основном это платно», - рассказал он.

Одним из эффектов частичной мобилизации эксперты называют выросший на 15–20% спрос на услуги центров репродукции. Только в Екатеринбурге спрос на заморозку биоматериалов вырос в 30 раз. Московские клиники также фиксируют рекордный спрос на услуги криоконсервации. До начала частичной мобилизации в клиниках проводилось 5-6 криоконсерваций в неделю. По данным СМИ, сейчас клиенты на такие услуги есть ежедневно, иногда приходят по три человека в день.





