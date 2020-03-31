Дороги в Москве стали свободнее на 70%
Загруженность московских дорог снизилась на 70% в течение трех недель. Такие данные приводит департамент транспорта столицы, сообщает Интерфакс.
Также, по данным департамента, по сравнению с предыдущим годом на 85% снизилась загруженность метрополитена, на 56% стало свободнее пригородное сообщение, на 47% снизилось пользование услугами такси.
Кроме того, упала частота пользования каршеринга – горожане на 39% реже стали арендовать автомобили для поездок.
Напомним, указом президента РФ Владимира Путина неделя с 30 марта по 3 апреля признана нерабочей. Мера принята в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
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