Дороги в Москве стали свободнее на 70%

Загруженность московских дорог снизилась на 70% в течение трех недель. Такие данные приводит департамент транспорта столицы, сообщает Интерфакс.

Также, по данным департамента, по сравнению с предыдущим годом на 85% снизилась загруженность метрополитена, на 56% стало свободнее пригородное сообщение, на 47% снизилось пользование услугами такси.

Кроме того, упала частота пользования каршеринга – горожане на 39% реже стали арендовать автомобили для поездок.

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина неделя с 30 марта по 3 апреля признана нерабочей. Мера принята в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.







