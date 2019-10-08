Допустимую скорость движения около МГУ снизили до 20 км/ч

Допустимая скорость движения на улицах, прилегающих к главному зданию МГУ, снизится с 40 до 20 км/ч. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Ограничения появятся на шести улицах: Менделеевская, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского, а также на отрезке Университетской площади от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.

В ЦОДД также отметили, что на Воробьевых горах находятся университетские общежития и учебные корпуса, здесь гуляет множество людей, безопасность которых под угрозой. Изменения транспортного режима должны уменьшить количество ДТП, вызванных превышением скорости мотоциклов и автомобилей.



