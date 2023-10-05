«Доносы на соседей?»: В Госдуме отвергли «китайский» социальный рейтинг

Россия не должна идти по пути Китая и использовать систему социального рейтинга для предоставления гражданам дополнительных прав, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН. По ее словам, подобная инициатива приведет к созданию нечестного общества, где граждане будут вынуждены доносить друг на друга за «поощрения».

В России разработали систему социального рейтинга как в Китае. В Российском государственном социальном университете уже начали тестировать систему «Мы». Первыми пользователями тестовой версии программы стали студенты вуза. Авторы проекта предполагают, что система «Мы» будет полезна государству для разделения граждан на классы по полезности.

«На мой взгляд, это недопустимо, поскольку такие системы разрушают общество изнутри, создают неких Павликов Морозовых вместо всесторонне развитого человека. У нас есть поощрительные меры для волонтерских движений, для донорских. Поощрения тем людям, которые готовы помогать другим. Но возводить это в степень нельзя. Нельзя, чтобы благополучие человека зависело от того, донес ли он на соседей, что они плохо себя вели. Это путь в недостойное общество», - объяснила она.

Депутат также рассказала, какие адекватные «поощрения» уже есть в российском обществе.

«Если ты не совершаешь ДТП, ты можешь получить страховку дешевле. Если ты сразу оплатил штраф, ты заплатишь меньше. Если ты сдал кровь, ты можешь стать почетным донором и так далее. А возводить дополнительные рамки не стоит, правды это не добавит. В таком случае благополучие человека будет зависеть в чем-то от нечестных поступков. Почему мы берем у Китая все самое спорное? У него можно поучиться другому. Эта идея не отвечает нашему менталитету», - заключила она.

В Китае система социального кредита действует с 2014. Законопослушные и благонадежные граждане, имеющие высокие показатели в рейтинге, получают ряд привилегий, например, шанс устроиться на хорошую работу, приоритет при обслуживании в госучреждениях и возможность получить кредит. А нарушение правил дорожного движения, критика власти в социальных сетях и написанные соседями доносов негативно сказываются на показателях рейтинга и лишают гражданина таких базовых прав, как возможность путешествовать, передает «Радиоточка НСН».

