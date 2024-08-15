Доноры сдали более 44 литров крови за три дня работы форума «Армия-2024»

Доноры сдали свыше 44 литров крови за три дня с открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024». Он проходил с 12 по 14 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Всего кровь решились сдать 98 человек, передает RT. Кроме того, ещё 10 посетителей форума решили стать донорами костного мозга.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на форуме в подмосковной Кубинке было представлено свыше 28 тысяч единиц военной техники и вооружения отечественного и заграничного производства.

