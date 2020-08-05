Появилось видео обыска в особняке задержанного проректора МГУ

Появилось видео проникновения для обыска сотрудников правоохранительных органов в подмосковный особняк проректора МГУ и бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Его задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве, которое расследует СК РФ по Республике Мордовия.

После задержания Гришина этапировали в Саранск для проведения следственных действий. Как отмечает РИА ФАН, в ходе обысков в квартире Гришина, в его шикарном особняке в Красногорске и на рабочем месте нашли денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы.

По данным следствия преднамеренное банкротство подконтрольной Гришину компании, причинило крупный ущерб её кредиторам на общую сумму около 183 миллионов рублей. Помимо этого, 45-летний доктор экономических наук подозревается в выводе за границу около миллиарда рублей, сообщает саранское издание «Столица С».

Как выяснилось, за рубежом в ошфорах у задержанного существует целый ряд подконтрольных фирм, в том числе в Лондоне и на Сейшелах, с помощью которых он и легализовывал за границей средства. Алексей Гришин – сын ректора Российского экономического университета имени Плеханова Виктора Гришина.

Подмосковная резиденция Гришина-младшего поражает своим размахом и роскошью. Занимателен также портрет хозяина на стене в стиле «Дона Корлеоне».