Дом в Подольске может получить статус аварийного

«Беспредел управляющей компании» - так обозначила тему своего обращения в «Кривую линию НСН» Анастасия Фролова.

Со слов жильцов дома №31 по улице Павлика Морозова в подмосковном Подольске, коммунальщики попросту самоустранились от обязанностей по содержанию как самого здания, так и двора. «Из-за постоянно протекающей крыши, с которой никогда не убирался снег, с потолков квартир льется вода, потолки осыпаются» - рассказала Анастасия. Несколько лет управляющая компания безмолвствовала и не предпринимала никаких действий. Учитывая, что дом был построен более полувека назад, конструкции его не выдержали такого обращения, и фасад стены стал рушиться. В МУП ДЭЗ г. Подольска летом прошлого года заявку от жильцов на ремонт стены приняли, но делать ничего не стали. В попытках «повлиять на управляющую компанию в вопросах капремонта и обслуживания дома» его жильцы обратились в «Кривую линию».

НСН направила соответствующие запросы в различные инстанции. Ответ Госжилинспекции Московской области стал неожиданностью. В ходе проверки, проведенной в присутствии представителя управляющей компании, были выявлены «признаки аварийности многоквартирного дома, - сообщается в письме за подписью заместителя руководителя ведомства Дмитрия Веселова. - Госжилинспекцией Московской области в адрес Администрации г.о. Подольск было направлено заключение для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии технического состояния дома».

Таким образом, сотрудники жилинспекции настолько были впечатлены увиденным, что посчитали дом просто непригодным для проживания.

Окончательное решение остается за администрацией города.

Вместе с тем, Анастасия Фролова была обрадована таким поворотом событий. «Это просто замечательно, - сказала она корреспонденту НСН, – мы даже не рассчитывали на это». С ее слов, дом уже как-то признавался аварийным, но потом чудесным образом потерял присвоенный статус. Теперь, после вмешательства «Кривой линии» у жильцов вновь появилась надежда на расселение.

Анастасия поблагодарила «Кривую линию НСН» и пообещала держать редакцию в курсе событий.