Дом с опарышами держит в страхе подмосковный Долгопрудный

Представители администрации города Долгопрудный в Московской области не нашли ничего предосудительного на участке странного дома по жалобе местных жителей, которые заподозрили неладное в этом жилище. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», речь идёт о домовладении в Лаврушенском переулке, которое аборигены предпочитают обходить далеко стороной.

Как говорят местные жители, более чем за сотню метров от строения в окрестностях платформы Хлебниково ощущается отвратительный мясной запах, а в окнах постоянно горит розовый и красный свет. По народной молве, там выращивают червей на продажу – опарышей в качестве корма для рыб.

Есть также сведения о бахвальстве хозяина дома дорогой системой очистки, которая, правда, регулярно выходит из строя. Не выдержавшие странного соседства горожане написали жалобу на портале «Добродел».

Один из очевидцев утверждает, что хозяин уже подтвердил информацию о разведении опарышей и предупредил, что никто ему ничего не сделает, благодаря солидным покровителям и ловким юристам.

Ответ администрации не порадовал долгопрудненцев. В отделе муниципального контроля нормативно-правового управления администрации города заявили по результатам выездной проверки, что никаких нарушения на подозрительном участке не выявлено. В сам же дом ревизоров не пустили, поскольку хозяева имеют на это полное право. Теперь, если жители намерены не останавливаться в попытках разобраться со странным домом, им надо обращаться в полицию и в санэпидемстанцию.

