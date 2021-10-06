Дом Романовых: почетный караул на венчании императорского потомка был согласован
Участие военных на церемонии венчания потомка императорского дома Георгия Романова и Виктории Беттарини было согласовано с профильным ведомством. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу канцелярии Дома Романовых Александра Закатова.
{{related_post_18UoDCPCT}}
«Подготовка к венчанию, вся официальная переписка велась несколько месяцев. В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа», - заявил Закатов.
По мнению главы канцелярии, никакие нормы в ходе мероприятия не были нарушены. Он напомнил, что это было лишь данью историческим традициям.
Ранее в среду в Минобороны заявили о дисциплинарной ответственности военных Западного округа за отправку комендантского подразделения на церемонию венчания в Исаакиевский собор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- В Канаде ввели обязательную вакцинацию для госслужащих
- Глушаков покинул расположение сборной России
- Дом Романовых: почетный караул на венчании императорского потомка был согласован
- Суд продлил арест блогеру Хованскому
- Умер бывший замминистра МВД СССР Николай Демидов
- В Белоруссии арестовали 136 человек за комментарии о смерти сотрудника КГБ
- Один человек погиб при взрыве мечети в Афганистане
- В Киеве назвали условие для встречи Зеленского и Путина
- Новак предложил способ стабилизации цен на газ в Европе за счёт «Газпрома»
- Путин обсудил с Зюгановым работу КПРФ в новой Госдуме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru