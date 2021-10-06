Дом Романовых: почетный караул на венчании императорского потомка был согласован

Участие военных на церемонии венчания потомка императорского дома Георгия Романова и Виктории Беттарини было согласовано с профильным ведомством. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу канцелярии Дома Романовых Александра Закатова.

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«Подготовка к венчанию, вся официальная переписка велась несколько месяцев. В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа», - заявил Закатов.

По мнению главы канцелярии, никакие нормы в ходе мероприятия не были нарушены. Он напомнил, что это было лишь данью историческим традициям.

Ранее в среду в Минобороны заявили о дисциплинарной ответственности военных Западного округа за отправку комендантского подразделения на церемонию венчания в Исаакиевский собор.

