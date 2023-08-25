Дом по реновации на 352 квартиры сдадут в этом году в Перово

В этом году введут в эксплуатацию жилой дом по реновации в столичном районе Перово, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка расположена в районе с хорошей транспортной доступностью. В частности, жители смогут добраться до станции метро и платформы МЦК «Шоссе Энтузиастов» за 13 минут.

«В настоящее время завершено возведение монолитных конструкций здания, ведется кладка стен и перегородок, фасадные работы, монтаж инженерных систем, приступили к черновой отделке.», - уточнил руководитель депстроя.

Отмечается, что новостройка будет иметь форму буквы «П» благодаря переменной этажности из смежных секций. Парковка для автомобилей разместится на подземном уровне жилого дома. В самом здании будет 352 квартиры. В частности, 164 однокомнатных, еще 164 двухкомнатных и 24 трехкомнатных.

На первых нежилых этажах разместятся кафе, магазины, аптечные пункты, салоны красоты и многое другое. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе сделают детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха.

