Дом по реновации на 352 квартиры сдадут в этом году в Перово
В этом году введут в эксплуатацию жилой дом по реновации в столичном районе Перово, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, новостройка расположена в районе с хорошей транспортной доступностью. В частности, жители смогут добраться до станции метро и платформы МЦК «Шоссе Энтузиастов» за 13 минут.
«В настоящее время завершено возведение монолитных конструкций здания, ведется кладка стен и перегородок, фасадные работы, монтаж инженерных систем, приступили к черновой отделке.», - уточнил руководитель депстроя.
Отмечается, что новостройка будет иметь форму буквы «П» благодаря переменной этажности из смежных секций. Парковка для автомобилей разместится на подземном уровне жилого дома. В самом здании будет 352 квартиры. В частности, 164 однокомнатных, еще 164 двухкомнатных и 24 трехкомнатных.
На первых нежилых этажах разместятся кафе, магазины, аптечные пункты, салоны красоты и многое другое. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе сделают детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru