Долгожданная жара придет на черноморские курорты уже в середине следующей недели, что приведет и к потеплению воды, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Что касается черноморских курортов, там температура сейчас ниже нормы на два-три градуса, но нормы там высокие. Поэтому дневные температуры около 25 градусов. Уже к середине следующей недели температура воздуха повысится и в Крыму, и в Сочи. Там будет уже до 30 градусов, а в Крыму – до 33. Температура воды тоже начнет повышаться», - отметил он.

Он также объяснил, почему море в Крыму остыло до рекордных 16 градусов.

«В Крыму вода не просто так остыла, именно для Крыма характерно явление «апвеллинг», когда северный ветер сгоняет теплую поверхностную воду в акваторию, а на ее место со дна поднимаются холодные воды. Именно это приводит к тому, что там вода сейчас в районе 14-16 градусов. Такое явление возможно и в июле, и в августе. В Сочи и Туапсе вода уже на уровне 20 градусов, Геленджик – 21. Очень теплая вода в Азовском море, в Ейске – 24. В Сочи тоже есть небольшое понижение температуры воды, до этого было 21-22 градуса. Это связано с сильными осадками в горах, реки «вздулись» за несколько часов. Эти огромные массы холодной воды с гор в 6-10 градусов вошли в море большими порциями», - добавил собеседник НСН.

Осадки больше не угрожают Сочи, но самая комфортная температура для отдыха будет в Крыму, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

