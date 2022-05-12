Долг туроператоров РФ в 2022 году за туры составляет 40 млрд рублей

Долг туроператоров РФ за нереализованные туры в 2022 году составляет 40 млрд рублей. Такие данные привели в Ростуризма, передает ТАСС.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, выполнить свои обязательства перед туристами компании смогут после открытия массовых туристических направлений. Она отметила, что Ростуризма работает над расширением авиасообщения с дружественными странами.

Догузова отметила, что майские праздники позволили операторам немного разгрузить свою задолженность перед клиентами.




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