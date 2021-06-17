Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей

Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева разработал новую версию протокола «Москва-Берлин», в который войдут самые современные приемы борьбы с острым лимфобластным лейкозом. Об этом сообщил президент центра, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН Александр Румянцев.

Как отметил медик, принятую в 2015 году версия протокола использовали для лечения почти 7 тысяч российских пациентов, и около 85% детей выздоровели.

«Это чрезвычайно высокий показатель. Достаточно сказать, что в конце 1980-х годов, когда протокол еще не был разработан, от острого лимфобластного лейкоза мы излечивали только 7% пациентов», — подчеркнул Румянцев.

По словам главы центра имени Рогачева, с момента принятия предыдущей версии протокола «Москва-Берлин» появились новые опции лечения и лекарства с доказанной эффективностью. В обновленный протокол включат два новых препарата, перспективные виды иммунотерапии, способы борьбы с тяжелой медикаментозной интоксикацией. Академик подчеркнул, что нововведения дадут шанс на выздоровление тем 15% детей, которых сегодня не удается вылечить. Румянцев добавил, что таким пациентам будет уделено особое внимание.

Протокол «Москва-Берлин» — уникальная российско-германская разработка для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых, созданная под руководством ученых Александра Карачунского (Россия) и Гюнтера Хенце (Германия) и принятая в 1991 году. Клинические рекомендации используют 63 российских больницы и множество стационаров на постсоветском пространстве. Сегодня в России действует одобренная в 2015 году четвертая версия протокола «Москва-Берлин», новая версия будет вынесена на всероссийское рабочее совещание детских онкологов-гематологов РФ в ноябре нынешнего года.

