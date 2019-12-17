«Дочку» РЖД оштрафовали на миллион за песни Шатунова и Леди Гаги
Более одного миллиона рублей придётся заплатить дочерней компании РЖД по иску за неправомерную трансляцию в поездах 57 песен российских и зарубежных исполнителей. Девятый арбитражный апелляционный суд уже отклонил жалобу «Федеральной пассажирской компании» на вердикт суда нижней инстанции.
Иск к «дочке» РЖД подало Российское авторское общество. Среди исполнителей, чьи песни незаконно транслировались в плацкартных вагонах, называются, в частности, Юрий Шатунов, Мадонна, Lady Gaga.
Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск РАО, однако это решение отменил вышестоящий суд по интеллектуальным правам, отмечает Ura.ru. В последующем решении Арбитражный суд указал, что взысканная сумма пойдёт не на счета РАО, а правообладателям за использование их произведений.
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