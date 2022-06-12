Дочь Заворотнюк рассказала о влиянии антироссийских санкций на лечение матери

26-летняя Анна, старшая дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, страдающей онкологическим заболеванием, рассказала в личном блоге о влиянии событий, произошедших в России после 24 февраля на здоровье звезды. Анна отметила, что многие фармацевтические компании и производители медицинского оборудования ушли с российского рынка весной 2022 года.

Дочь Заворотнюк резко высказалась о здоровье матери

«Слава богу пока нет никаких сложностей в лечении мамы после последних изменений в мире. Пока ничего такого не ощутили», — ответила подписчикам Анна.

Недавно она признала, что Анастасия Заворотнюк проходит серьезное лечение, при этом отметила, что часто информация СМИ о состоянии ее матери является ложной.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак мозга. Семья актрисы долго отказывалась от комментариев, после родственники сообщили, что Анастасия проходит лечение от глиобластомы.

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ФОТО: instagram.com/@anna_zavorotnyuk
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБолезньАнастасия Заворотнюк
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