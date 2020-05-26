Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии и сектантстве
Дочь детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна заявила, что ее отец не достоин, чтобы литературная премия носила его имя, поскольку, по словам наследницы, он был очень жестоким человеком. Она обвинила его в домашнем насилии на протяжении всей жизни.
По словам дочери, такого рода поведение литератора было системой отношений в семье. Татьяна рассказал телеканалу «360», что отец регулярно применял физическое, психологическое и эмоциональное насилие по отношению ко всем членам семьи. При этом на людях Успенский заставлял изображать счастливую ячейку общества.
Более того, как утверждает дочь, писатель был приверженцем секты Виктора Столбуна и приводил туда своих знакомых. В этой секте практиковались групповые избиения, истязания взрослых и детей, непосильный труд. Детский писатель Валентин Постников поддержал дочь Успенского и выступил против того, чтобы его именем назвали детскую литературную премию.
Между тем, как отмечает Ura.ru, в Российской государственной детской библиотеке не посчитали аргументы Татьяны достаточными для отмены решения по наименованию премии, поскольку в данном случае учитывается только его литературное творчество.
Эдуард Успенский умер 14 августа 2018 года. Он автор многих известных детских произведений, таких как «Крокодил Гена», «Каникулы в Простоквашино», Братья Колобки и множество других. Кроме того, он был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».
Литератор был известен своим склочным характером и постоянными судебными тяжбами.
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