Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии и сектантстве

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна заявила, что ее отец не достоин, чтобы литературная премия носила его имя, поскольку, по словам наследницы, он был очень жестоким человеком. Она обвинила его в домашнем насилии на протяжении всей жизни.

По словам дочери, такого рода поведение литератора было системой отношений в семье. Татьяна рассказал телеканалу «360», что отец регулярно применял физическое, психологическое и эмоциональное насилие по отношению ко всем членам семьи. При этом на людях Успенский заставлял изображать счастливую ячейку общества.

Более того, как утверждает дочь, писатель был приверженцем секты Виктора Столбуна и приводил туда своих знакомых. В этой секте практиковались групповые избиения, истязания взрослых и детей, непосильный труд. Детский писатель Валентин Постников поддержал дочь Успенского и выступил против того, чтобы его именем назвали детскую литературную премию.