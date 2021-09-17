Дочь Шойгу родила девочку

«Если что, девочка! Ксения Шойгу и все девушки, вы просто великие!» — написал Столяров в Instagram.

Новорожденная стала первым ребенком Ксении Шойгу. При этом глава Минобороны стал дедушкой в третий раз: от старшей дочери Юлии у Сергея Шойгу есть внучка Даша и внук Кирилл.

