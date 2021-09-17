Дочь Шойгу родила девочку
17 сентября 202112:42
Младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения родила девочку. Об этом сообщил супруг Ксении Шойгу, спортивный блогер Алексей Столяров.
«Если что, девочка! Ксения Шойгу и все девушки, вы просто великие!» — написал Столяров в Instagram.
Новорожденная стала первым ребенком Ксении Шойгу. При этом глава Минобороны стал дедушкой в третий раз: от старшей дочери Юлии у Сергея Шойгу есть внучка Даша и внук Кирилл.
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17 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru