Дочь Шойгу родила девочку

Младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения родила девочку. Об этом сообщил супруг Ксении Шойгу, спортивный блогер Алексей Столяров.

«Если что, девочка! Ксения Шойгу и все девушки, вы просто великие!» — написал Столяров в Instagram.

Новорожденная стала первым ребенком Ксении Шойгу. При этом глава Минобороны стал дедушкой в третий раз: от старшей дочери Юлии у Сергея Шойгу есть внучка Даша и внук Кирилл.

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Фото: instagram.com/rustriathlon
ТЕГИ:ДетиСергей Шойгу
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