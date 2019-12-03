Дочь Питта и Джоли готовится к смене пола

Биологическая дочь известных актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли сделала еще один шаг к трансгендерности. Как сообщает издание Marie Claire, Шайло начала принимать гормоны для смены пола, а также официально сменила имя на «Джон», которым давно просила называть ее родителей.

Последние несколько лет 13-летняя девочка всегда ходила в мужской одежде и с короткой стрижкой. Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт рассталась в конце 2016 года.

По данным некоторых СМИ оба родителя полностью поддерживают выбор ребенка, другие же сообщают о том, что отец выступает против такого решения дочери. Всего у пары шестеро детей, трое из них биологические. Все носят фамилию Джоли-Питт.

