Дочь первого президента Мозамбика Жозина Машел поддержала эмансипацию женщин
Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница Жозина Машел считает женскую эмансипацию необходимым условием успешного развития общества. Она подчеркнула, что старается работать с молодёжью в данном направлении.
Об этом Жозина Машел рассказала в интервью RT. Она привела высказывание своего отца, который замечал, что эмансипация женщин — это «не какой-то подарок, но императив революции в обществе», необходимый для его развития.
По словам правозащитницы, такой подход позволяет сформировать справедливое общество, в котором граждане обоего пола смогут жить равноправно и воспитывать детей. Как подчеркнула Жозина Машел, именно за такую идею боролся и погиб её отец.
Самора Машел стал первым президентом Мозамбика после революции 1975 года. В 1986 году его президентский самолёт разбился у границы Мозамбика с ЮАР. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по одной из версий, крушение произошло в результате диверсии.
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