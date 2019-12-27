Добрые комнаты для детей появятся в больницах Подмосковья

Так называемые добрые комнаты будут оборудованы по всей Московской области в больницах для детей. О создании игровых зон в лечебных учреждениях во время эфира на телеканале «360» рассказала депутат областной Думы Линара Самединова губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Сегодня проект уже воплощается в жизнь почти в полусотни муниципальных образованиях региона.

Идея организовать такие зоны для малышей появилась у депутатов год назад, когда они навещали детей в период новогодних праздников. Как отметила Самединова, в такой игровой комнате дети могут отвлечься от медицинских процедур, отдохнуть, интересно провести время.

По оценке губернатора, это действительно важная инициатива, поддержиающая больных детей психологически, когда ожидать приема врача можно не в коридоре, а занимаясь интересным делом, знакомясь со сверстниками.

