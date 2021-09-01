До трети месячной нормы осадков выпадет местами в Москве к ночи
Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в отдельных районах российской столицы до конца текущих суток - до 20 мм осадков. Такое предупреждение распространил комплекс городского хозяйства Москвы.
Синоптики прогнозируют продолжение довольно интенсивного дождя, возможна гроза, ветер усилится в порывах до 16 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы функционируют в режиме повышенной готовности. На улицах мегаполиса дежурят 300 бригад и 290 единиц техники «Мосводостока».
Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов перешли на круглосуточное дежурство. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Автомобилистов призвали быть более аккуратными на дороге, не нарушать скоростной режим, держать дистанцию, пешеходов – повысить внимание, не укрываться от дождя под деревьями.
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