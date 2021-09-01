До окончания регистрации на онлайн-голосование в сентябре осталось меньше двух недель
До конца регистрации на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября, осталось менее двух недель. Подать заявление можно в личном кабинете на сайте mos.ru до 23:59 13 сентября. Также можно сделать это через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».
Принять участие в онлайн-голосовании смогут все совершеннолетние россияне, постоянно зарегистрированные в Москве, с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru.
Все заявления направляются в ЦИК России на предварительную проверку, в рамках которой указанные данные сопоставляются с реестром избирателей.
Также москвичи могут участвовать в программе «Миллион призов». В рамках акции разыграют 250 тысяч призов. Победители смогут стать обладателями суперпризов — однокомнатной квартиры в Москве или автомобиля.
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