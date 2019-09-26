До конца 2020 года в Подмосковье появится более 600 новых автобусов

В Подмосковье до конца 2020 года автобусный парк пополнится на 662 новых автобуса. Об этом заявил телеканалу «360» министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В частности, до конца текущего года ожидается поставка первой партии – 300 автобусов.

По информации телеканала, новые автобусы будут оснащены кондиционерами, Wi-Fi, видеокамерами, USB-зарядками. Заказ подмосковного правительства выполняет Ликинский автобусный завод.

По информации сайта "Подмосковье сегодня", контракт был заключен на 9,3 млрд рублей.

