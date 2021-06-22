До августа в России планируется вакцинировать 60% полицейских
До августа планируется вакцинировать не менее 60% российских полицейских, у которых нет антител к COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Отмечается, что в планах большая часть сотрудников ведомства получит первый компонент вакцины, в августе - второй.
Вакцинируют в первую очередь постоянный состав, а также курсантов образовательных организаций системы МВД России.
Между тем, в Москве с 22 июня в связи с коронавирусом введен запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 зрителей, пишет «Газета.ру».
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