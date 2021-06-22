До августа в России планируется вакцинировать 60% полицейских

До августа планируется вакцинировать не менее 60% российских полицейских, у которых нет антител к COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Отмечается, что в планах большая часть сотрудников ведомства получит первый компонент вакцины, в августе - второй.