До августа в России планируется вакцинировать 60% полицейских

До августа планируется вакцинировать не менее 60% российских полицейских, у которых нет антител к COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Отмечается, что в планах большая часть сотрудников ведомства получит первый компонент вакцины, в августе - второй.

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Вакцинируют в первую очередь постоянный состав, а также курсантов образовательных организаций системы МВД России.

Между тем, в Москве с 22 июня в связи с коронавирусом введен запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 зрителей, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МВДПолицияВакцинация
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