До 500 млрд рублей потратят в РФ на первичное звено здравоохранения

До 500 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета за 5 лет на развитие первичного звена здравоохранения в России. Об этом объявил на совещании с министрами председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, на будущий год на эти цели уже предусмотрено 90 миллиардов рублей, говорится на сайте кабмина.

Порядок предоставления регионам средств из федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи прописан в уже подписанном постановлении кабинета министров.

Как уточнил Мишустин, выделенные деньги пойдут на строительство, ремонт, переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий на селе и в малых городах, а также городских поликлиник и районных больниц. Кроме того, для фельдшеров и амбулаторий будут приобретены машины, чтобы можно было оперативнее добираться до пациентов в отдалённых местностях.

Глава правительства также назвал приоритетом федерального бюджета на ближайшие три года исполнение социальных обязательств государства. По словам Мишустина, каждый рубль из бюджета следует расходовать на улучшение жизни граждан.

