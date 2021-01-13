До 100 госуслуг в РФ переведут в электронный вид до конца года

До сотни социально значимых государственных слуг переведут в электронный формат к концу 2021 года. О таких планах заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил в ходе дистанционного совещания президента РФ с членами кабинета министров.

Согласно поручению Владимира Путина, все социально значимые услуги должны стать доступны онлайн до конца 2022 года. В общей сложности речь идёт минимум о 160 позициях. Россияне, в частности, получат возможность оформлять все документы при рождении ребенка, рассчитывать пенсию, обжаловать штрафы ГИБДД, заключать удалённо трудовые соглашения, получать консультацию медиков.

По словам Чернышенко, в этом году планируется провести эксперимент по запуску в тестовом режиме мобильного приложения, где будут собраны «цифровые двойники» документов. Кроме того, с 1 января в стране вступил в силу закон о единой биометрической системе, которая также даёт возможность получать разные услуги.

С помощью электронного сервиса можно оформлять кредит без личного присутствия, нотариальные документы, студентам - сдавать экзамен онлайн, получить регистрацию в многофункциональном центре. По оценке вице-премьера, биометрия также предоставляет обширные возможности для бизнеса.

