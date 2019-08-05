Дмитрия Гудкова снова уличили в «рисовке» подписей

Независимый претендент на кресло депутата Мосгордумы Дмитрий Гудков вновь уличён в предоставлении подписей «мёртвых душ». Он предоставил в Мосгоризбирком документы, из которых следует, что его якобы поддержали уже скончавшиеся горожане. Факт «рисования» подписей обнаружили волонтеры. Видеозапись общения с родственниками одной из покойных, которая якобы подписалась за выдвижение Гудкова, размещена в сети.

В свою очередь РИА ФАН направило заявление в генеральную прокуратуру и прокуратуру столицы с просьбой проверить факты, опубликованные ранее в материале Федерального агентства новостей под заголовком «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах». В журналистском расследовании приведены сведения о различных махинациях, включающих в себя уход от налогов, «крышевание» бизнеса ЖКХ и даже рэкет.

Отдел расследований РИА ФАН выяснил, в частности, что отец и сын Гудковы сумели подмять под себя немалую часть строительного бизнеса в Московской области, а также реализовывали свои незаконные бизнес-проекты даже в самой столице. 6 августа РИА ФАН обещает опубликовать вторую часть материала о Гудковых.

