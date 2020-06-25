Дмитрий Реут: Более 3,6 тыс участков для голосования открылись в Москве

В рамках общероссийского голосования по изменению Конституции РФ в Москве 25 июня открылись более 3,6 тысячи избирательных участков, сообщил журналистам зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, все участки работают с 8 часов утра в штатной порядке.

Голосование по поправкам в Конституцию в Москве также организовали по месту пребывания — в основном в столичных больницах, включая те, где лечат больных коронавирусом, добавил Реут.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон пройдёт с 25 июня по 1 июля включительно. В Москве доступна опция электронного голосования. Её выбрали более миллиона человек, проголосовать дистанционно они смогут до 20:00 30 июня.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонституцияГолосованиеМосгоризбирком
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры