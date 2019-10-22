Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к серьёзной переквалификации
Дмитрий Медведев призвал готовиться к «серьезной переквалификации людей» из-за роботизации труда. Как пишет ТАСС, об этом премьер-министр заявил в рамках форума «Открытые инновации».
Глава кабмина подчеркнул, что нужно обучать «специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. Низкоквалифицированный труд в конечном счёте должен отходить к роботам».
Также Дмитрий Медведев отметил, что в настоящий момент в мире работает около 2,5 миллионов высокотехнологичных устройств. Речь идёт о Корее, Германии и Сингапуре – странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы.
А пока на смену людям повсеместно не пришли машины, эксперты сервиса «Авито Работа» провели исследование и выяснили, что самой востребованной профессией у российских работодателей оказались продавцы. Аналитики подчёркивают, что во втором квартала 2019 года на их долю пришлось 20,7% всех актуальных вакансий.
Кроме того, на рынке труда востребованы производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса.
При этом, самой высокооплачиваемой отраслью среди популярных у соискателей областей остаётся строительство. Занятые в ней могут в среднем рассчитывать на зарплату, превышающую 47 тысяч рублей в месяц. В продажах средняя зарплата превысила 32 тысячи рублей.
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