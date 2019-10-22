Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к серьёзной переквалификации

Дмитрий Медведев призвал готовиться к «серьезной переквалификации людей» из-за роботизации труда. Как пишет ТАСС, об этом премьер-министр заявил в рамках форума «Открытые инновации».

Глава кабмина подчеркнул, что нужно обучать «специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами. Низкоквалифицированный труд в конечном счёте должен отходить к роботам».

Также Дмитрий Медведев отметил, что в настоящий момент в мире работает около 2,5 миллионов высокотехнологичных устройств. Речь идёт о Корее, Германии и Сингапуре – странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы.