Дмитрий Быков раскрыл истинную причину своего недуга
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что причиной его госпитализации стало отравление. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он опроверг информацию о том, что попал в больницу из-за диабета, гипертонии или алкогольных и наркотических «излишеств», сообщает Ura.ru.
Чем именно он отравился, неизвестно, врачи не смогли пока это определить, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт 15 апреля, однако диагноз не подтвердился, пишет RT. Медики ввели его в искусственную кому. Позднее писателя перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил, что собирается вскоре «вернуться в строй».
Ранее врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о возможном диагнозе Дмитрия Быкова.
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