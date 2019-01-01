Дмитрий Быков раскрыл истинную причину своего недуга

Чем именно он отравился, неизвестно, врачи не смогли пока это определить, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт 15 апреля, однако диагноз не подтвердился, пишет RT. Медики ввели его в искусственную кому. Позднее писателя перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил, что собирается вскоре «вернуться в строй».

Ранее врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН рассказал о возможном диагнозе Дмитрия Быкова.

