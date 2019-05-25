Для россиян открыт безвизовый режим с Коста-Рикой

Граждане России с сегодняшнего дня, 25 мая, могут посещать Коста-Рику без визы, передает ТАСС.

В соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Коста-Рикой, если у россиян есть действующие паспорта, они смогут неоднократно посещать государство. На территории Коста-Рики без визы россияне смогут находиться до 90 дней, уточняет Газета.ру.

Уточняется, что граждане Коста-Рики смогут приезжать в Россию на такой же срок в течение каждых 180 дней.

Вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для россиян намерено проработать также правительство Японии. Тема перехода на частичный безвизовый режим обсуждается уже давно. Так, в июле 2018 года глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал в беседе с НСН о шагах, которые уже сделаны странами в этом направлении и некоторых разногласиях их взглядов на этот вопрос.

