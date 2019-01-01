Для репетиции парада в Москве ограничат движение

В Минобороне РФ сообщили о предстоящих репетициях парада Победы в Москве и ограничении движении в центре столицы 29 апреля и 4 мая.

В эти дни будет проводиться тренировка «пеших парадных расчетов и механизированной колонны, принимающих участие в военном параде 9 мая на Красной площади», отмечают в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Репетиции будут проходить по вечерам. Начиная с 22:00 (мск), когда интенсивность движения транспорта в столице снижается.

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади состоится 7 мая в 10 часов утра, отмечают РИА Новости.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил, как сирийский климат позволил выявить недостатки у боевого робота «Уран-9», который был представлен на параде Победы 2018 года .



