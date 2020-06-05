Для регионов России сделают единый проездной

В России планируют внедрить билет для всех видов городского общественного транспорта, которым можно будет расплатиться за проезд при поездках по всей стране. Для этого Минтранс разрабатывает единые стандарты платёжных сервисов для регионов, пишут «Известия».

Предполагается, что универсальный билет внедрят уже к концу 2021 года. Будет предусмотрена и возможность бесконтактной оплаты проезда.

Перевозчики оснастят транспорт специальными валидаторами и получат доступ к цифровым сервисам мониторинга пассажиропотока и выручки, что в будущем позволит регионам оптимизировать бюджетные расходы, рассчитывают в Минтрансе.

Сейчас единые проездные есть в крупных городах. В Москве это «Тройка», в Санкт-Петербурге - «Подорожник». Для жителей столичного региона есть возможность объединить «Тройку» со «Стрелкой», действующей в Подмосковье.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что создать единый проездной для всей страны — дорого и долго. Логичнее предлагать универсальные билеты для сопредельных регионов, полагают они.

