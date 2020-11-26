Для обвиняемого в шпионаже украинского экс-футболиста запросили 16 лет колонии

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить обвиняемого в шпионаже бывшего украинского футболиста Василия Василенко к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что в четверг в столичном суде состоялись прения сторон. Приговор по делу Василенко огласят 7 декабря.

Детали обвинения не разглашаются из-за секретности данных дела. По информации источника агентства, Василенко вменяют попытку приобрести в России по поручению украинского Минобороны списанное военное оборудование. Обвиняемый свою вину не признаёт.

Василия Василенко арестовали в октябре прошлого года, обвинив в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей. Позже украинцу продлили арест по обвинению в шпионаже. Дело в отношении Василенко рассматривает Мосгорсуд.



