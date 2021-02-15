Для московских больниц закупили новейшие компьютерные томографы

Больницы российской столицы получат 14 новейших компьютерных томографов. Контракты жизненного цикла на поставку подписаны с ведущими мировыми производителями медицинского оборудования. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такой вариант закупок даёт возможность получать технику напрямую от производителя, который гарантирует её обслуживание на протяжении всего рабочего цикла. Всё это позволяет проводить жизненно важные обследования пациентов в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью, отметила Ракова.

Один из новых томографов на 256 срезов начнёт функционировать в этом году в городской клинической онкологической больнице №1. В будущем году два аналогичных новых КТ будут поставлены в городские клинические больницы: имени Плетнева и №15 имени Филатова.

Основной объём поставок в стационары томографов – 11 аппаратов - запланирован на 2023 год. Многосрезовые КТ дают возможность проводить качественные и безболезненные исследования сердца и сосудов для ранней диагностики атеросклероза, определять пациентов на хирургическое лечение, корректировать лекарственную терапию, диагностировать ранние стадии онкологических заболеваний.

