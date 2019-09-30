Для гостей фестиваля «Золотая осень» проведут свыше 30 экскурсий

В ходе проведения фестиваля «Золотая осень» будет организовано больше 30 экскурсий. Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Для гостей одноименного гастрономического подобрали 33 познавательные прогулки по самым красивым историческим уголкам Москвы. Участники смогут побродить по улицам и дворам, пропитанным духом старого города, а также узнают о судьбе, привычках и предпочтениях живших здесь людей: монархов, купцов, гениальных литераторов, монахов и других известных людей.

Так экскурсия «За парадными фасадами. Дворы Большой Дмитровки» 4 октября предполагает прогулку вдоль стен Георгиевского монастыря. Экскурсовод поможет найти следы гостиницы XIX века, в которой останавливались писатель Лев Толстой с женой, а также покажет артистическое кафе.

Как учились студенты первого вуза страны, как печаталась первая на Руси книга – узнают участники намеченной на 11 октября прогулки по улице Никольская. А на улице Варварка гид расскажет, где родился первый царь династии Романовых, почему церкви и соборы в России в ту эпоху возводились только на правой стороне улицы, и по каким правилам шла торговля на Гостином дворе.

Кроме того, 5 октября, во второй день «Золотой осени», пройдет экскурсия, посвященная львам – самым популярным «архитектурным» животным столицы, отыскать которых можно будет на городских зданиях.

Фестиваль «Золотая осень» - 2019 пройдет с 4 по 13 октября и охватит более полутора тысяч площадок по всему городу.

