Длинные майские праздники обрушили сайты РЖД, Кремля и ТАСС

Объявление президентом Владимиром Путиным продления праздников с 1 по 10 мая включительно обрушило сайты РЖД, ТАСС и Кремля.



Похоже, россияне хотят удостовериться в правдивости новостей о продленных праздниках, а также купить билеты для поездок по стране в появившиеся выходные дни.

