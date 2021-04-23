Длинные майские праздники обрушили сайты РЖД, Кремля и ТАСС
23 апреля 202114:29
Объявление президентом Владимиром Путиным продления праздников с 1 по 10 мая включительно обрушило сайты РЖД, ТАСС и Кремля.
Похоже, россияне хотят удостовериться в правдивости новостей о продленных праздниках, а также купить билеты для поездок по стране в появившиеся выходные дни.
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23 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru