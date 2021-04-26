Длинные майские: хотели как лучше…

«Майское солнце встает над Парижем, но не радует оно простых парижан» - так порой начинались репортажи на советском телевидении. Вот и с указом о продлении майских праздников в этом году получилось похожая история: нашлись и те, кто не рад этому гуманистическому решению президента. Это, во-первых, предприниматели, а во-вторых, те, кто, не предполагая таких щедрот, сам решил продлить себе майские и взял либо отпуск, либо больничный на межпраздничные псевдорабочие дни.

По прошествии выходных с момента подписания президентского указа представители власти вынуждены выступать с дополнительными разъяснениями, как быть с нежданным подарком. Ясность попыталась внести вице-премьер Татьяна Голикова, по словам которой, органы власти, организации и работодатели самостоятельно будут определять режим работы в дни с 4 по 7 мая, а равно и сколько сотрудников должны будут работать в этот период, включая дистанционную занятость.

Объявление дней с 4 по 7 мая нерабочими не является основанием для снижения заработной платы, - отдельно предупредила работодателей Татьяна Голикова. По ее словам, они должны быть оплачены «в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни». Требование платить зарплату сохраняется и в отношении тех сотрудников, что отказались работать 4-7 мая, - указала вице-премьер.

Бизнес, конечно, расстроился: праздник опять устроили за его счет. Опрос, проведенный компанией HeadHunter, показал, что 38% работодателей отнеслись к этому резко негативно, 23% - в целом негативно, что в совокупности дает отрицательную реакцию почти двух третей опрошенных предпринимателей.

А как же быть тем, кто, как говорилось выше, на 4-7 мая написал заявление на отпуск? А им следует решать вопрос о его переносе напрямую с работодателем. Такой совет дал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. А если не получится - в Трудовую инспекцию или в суд, - добавил депутат.

Вот ведь как благое начинание обернулось. Обсуждавшийся годами вопрос имело, вероятно, смысл, довести до законодательного оформления с уточнением всех сопутствующих нюансов: мол, с этого года и навсегда гуляем десять дней на майские, а новогодние со следующего года сокращаем, к примеру, до трех дней плюс Рождество. Благо, времени для этого было предостаточно, и прогноз эпидситуации, на основании которого президент подписал указ о продлении праздников, тоже был очевиден задолго до его обсуждения в минувшую пятницу.

А теперь получается, что принятое всего за неделю до праздников решение внесло сумятицу в планы множества работников и сулит убытки работодателям. «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда», - говаривал в таких случаях бывший премьер Виктор Черномырдин.

