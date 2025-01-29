Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что 99% книг бесполезны
Большинство книг бесполезны, их следует сжечь, считает дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Об этом он заявил в шоу «Ответошная» в соцсети «ВКонтакте».
По мнению дизайнера, «99 процентов» книг — полная ерунда.
«Их можно сжечь и вообще ни секунды не жалеть», — заявил Лебедев.
В то же время он отметил, что некоторые книги дают необходимую полезную информацию, и призвал искать такие издания. Лебедев добавил, что литература помогает узнать об интересном жизненном опыте других и не получать его самостоятельно.
Ранее Лебедев обратился к недоброжелателям России, подчеркнув, что стране хватит ресурсов, чтобы пережить санкции, напоминает RT.
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