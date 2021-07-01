ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информсистемы правительства Москвы
Сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
В ведомстве подчеркнули, что не было зафиксировано и утечки персональных данных пользователей, а также сбоев в работе ЕМИАС.
«Сервисы получения QR-кодов работают в штатном режиме, получить их по-прежнему может любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС», — сообщили в департаменте.
Кроме того, пресс-служба департамента информационных технологий отметила, что база цифровых сертификатов содержит только инициалы и даты рождения граждан, и этой информации достаточно для подтверждения владельца QR-кода. Данных о телефонах и адресах электронной почты пользователей в базе не содержится.
Ранее в СМИ появились сообщения о серьезном сбое на сайтах ЕМИАС Москвы и проблемах на портале госуслуг, сайтах immune.mos.ru и mos.ru. Также сообщалось, что хакеры якобы взломали базы прошедших вакцинацию граждан, а мэрия приостановила внесение в нее новых данных и выдачу QR-кодов.
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