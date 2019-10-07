Директор Заворотнюк сделал заявление из-за появления слухов о ее смерти

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов от имени артистки и ее семьи призвал журналистов прекратить спекуляции на тему состояния ее здоровья, сообщает РИА ФАН.

Родственники актрисы приняли твердое решение никак не комментировать ее состояние, Христов попросил прессу уважать их решение. По словам директора артистки, доверять можно только той информации, которая появляется в официальных СМИ.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за рака мозга, при этом врачи якобы сделали неутешительный прогноз.

На днях анонимные telegram-каналы сообщили, что актриса якобы скончалась, однако в окружении артистки эти слухи опровергли, отмечает Ura.ru.

