Директор ВЦИОМ рассказал участникам «Тавриды» о главных проблемах молодежи

Сессия личностного роста прошла в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». 4 июля её посетили 400 молодых вокалистов, хореографов и музыкантов. В качестве спикера перед участниками выступил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, политолог и социолог Валерий Федоров. Эксперт рассказал участникам сессии об актуальных социальных исследованиях, а также об ожиданиях от молодежной политики.

Затронул Федоров и одну из самых главных проблем молодёжи – поиск работы. Гендиректр ВЦИОМ подчеркнул, что бывшие школьники и студенты мечтают о том, что она должна полностью соответствовать ожиданиям, образованию, интересам, а также ожиданиям по зарплате. Однако таких мест, как справедливо заметил Федоров, очень мало.

Ранее НСН писала, что известные российские продюсеры – Игорь Матвиенко и Игорь Полонский – побывали на «Народной смене» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». В ходе творческих встреч с организаторами и участниками они рассказали о важных личностных качествах, которые необходимы для человека, мечтающего стать знаменитым музыкантом. Кроме того, они обрисовали тенденции, которые присущи российскому шоу-бизнесу.

