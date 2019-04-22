Директор Успенской опроверг сообщения о госпитализации певицы

Виталий Макаров, который является директором известной певицы Любови Успенской, высказался по поводу сообщений СМИ о госпитализации артистки. Он прояснил ситуацию с появившейся информацией о том, что в Барнауле из-за того, что певица попала в больницу, был отменён её концерт.

Макаров сообщил, что ни о какой госпитализации речи не идёт.

«Никакой госпитализации не было, просто опоздали на самолет», — заявил директор Успенской РЕН ТВ.

О том, что исполнительница попала в больницу, ТАСС ранее рассказал организатор ее концерта в Барнауле. Мероприятие там было отменено.

Как напоминают «Известия», Любовь Успенская известна российскому слушателю, как исполнительница городских романсов и русского шансона. Среди хитов исполнительницы «К единственному нежному», «Карусель», «Ангел-хранитель» и многие другие.

